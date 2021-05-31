Политех проведет фестиваль абсолютно неприкладной науки в формате стендапа

Слова «фундаментальная наука» публику могут смутить. В мире иногда в качестве синонима используют поэтичное Blue skies research, буквально «исследование голубого неба». Это изыскания без четкой цели и без очевидного пока воплощения, и наука в этом смысле — процесс творческий, движимый бескорыстным любопытством. Но и прикладные штуковины вроде смартфонов мы получили из того, что когда-то было «фундаменталкой» и «исследованием без четкой цели». Пять молодых изыскателей в формате стендапа расскажут о том, чем они бескорыстно интересуются. Кто-то собирается использовать мультиспектральную поляриметрию для диагностики кожи. Кто-то соединяет радиацию, масс-спектры и дедукцию для улучшения жизни. Кто-то рассматривает беспилотники как хороший инструмент в поиске и распознавании белых медведей. Кто-то предвидит в спинтронике будущую хайповую тему (так и сказано: «Грядущий хайп»). Наукоемких слов много — однако спикеры должны будут объяснить всё за 10 минут.

