ЕС хочет изменить правила выдачи шенгена. Проверять будут тщательнее

В систему будут включать не только данные о получателях краткосрочных виз, но и о владельцах долгосрочного шенгена и даже ВНЖ. Эти сведения европейцы собираются проверять через базы данных безопасности и миграции. ЕС намерен добиться сопряжения VIS с Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), а также базами Европола и Интерпола.

«Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS). <...> Для борьбы с незаконной миграцией систему VIS расширят за счет внесения новых данных», — сообщает 31 мая АТОР .

Нововведением станет требование цифрового фото. Из заграничного паспорта будет взята отсканированная страница с биографическими данными заявителя. Также ЕС вводит требование дактилоскопии для людей от 6 лет (раньше с 12) до 75 лет (раньше границы не было).



Новая система может заработать с 2022 года.

