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ЕС хочет изменить правила выдачи шенгена. Проверять будут тщательнее

Правила выдачи шенгенских виз могут изменить в 2022 году

Совет Евросоюза собирается внести изменения в Визовую информационную систему ЕС.

«Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS). <...> Для борьбы с незаконной миграцией систему VIS расширят за счет внесения новых данных», — сообщает 31 мая АТОР.

В систему будут включать не только данные о получателях краткосрочных виз, но и о владельцах долгосрочного шенгена и даже ВНЖ. Эти сведения европейцы собираются проверять через базы данных безопасности и миграции. ЕС намерен добиться сопряжения VIS с Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), а также базами Европола и Интерпола.

Нововведением станет требование цифрового фото. Из заграничного паспорта будет взята отсканированная страница с биографическими данными заявителя. Также ЕС вводит требование дактилоскопии для людей от 6 лет (раньше с 12) до 75 лет (раньше границы не было).

Новая система может заработать с 2022 года.

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Комментарии (10)

ppky0323
А товарищи баржами из Африки прибывающие с целью эмиграции их не волнуют, только с люди с паспортами?
260569221
Ой да шо вы??? Таки не нужна нам ваша геэ й еуропа… у нас не плохо кормят.
Крымнаш и Сочи наше все.
Piter Russo
Ну все Петров & Башировым не пройдут.
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