С утра петербуржцы не могли войти на станцию «Нарвская». Сейчас она уже открыта. Режим работы вестибюля изменился почти до конца лета.
Нагрузку на станцию снизили с сегодняшнего дня (с 31 мая по 13 августа) из-за капитального ремонта эскалатора. Ограничения действуют по утрам и вечерам:
- с 8:10 до 9:15 вход в вестибюль закрыт,
- с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль ограничен.
Интервал закрытия и ограничения может быть скорректирован с учётом фактического пассажиропотока, отмечают в пресс-службе метрополитена. И советуют пользоваться наземным транспортом.