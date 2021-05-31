С утра петербуржцы не могли войти на станцию «Нарвская». Сейчас она уже открыта. Режим работы вестибюля изменился почти до конца лета.



Нагрузку на станцию снизили с сегодняшнего дня (с 31 мая по 13 августа) из-за капитального ремонта эскалатора. Ограничения действуют по утрам и вечерам:



с 8:10 до 9:15 вход в вестибюль закрыт,



с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль ограничен.



Интервал закрытия и ограничения может быть скорректирован с учётом фактического пассажиропотока, отмечают в пресс-службе метрополитена. И советуют пользоваться наземным транспортом.

