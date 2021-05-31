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У водноспортивной станции СКА в Петербурге выловили утопленника

Полиция Петроградского района устанавливает личность мужчины, тело которого извлекли из воды Малой Невки накануне.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая, сообщение об утопленнике поступило в полицию около шести часов вечера в воскресенье. По предварительной информации, тело в воде обнаружил дежурный водноспортивной станции СКА на Петровской косе, 5.

Погибшего из водоёма достали, внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Причину смерти мужчины будут устанавливать специалисты.

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