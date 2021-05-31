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МВД накроет Россию «Паутиной» до конца года — для поиска угнанных машин

МВД в этом году собирается развернуть в России систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия хищений и угонов транспортных средств, а также для розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП.

«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», — цитирует 31 мая ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

Система «Паутина» пока запущена в Центральном федеральном округе. Если раньше полицейский мог посмотреть фотографию машины только в момент нарушения ПДД, то теперь можно получить фотографии всех проездов. Сейчас на базе СПО «Паутина» организуют сервис для автоматизации центров фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. В будущем компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг.

«Вопросы оценки эффективности внедрения указанного сервиса в деятельность ОВД в настоящее время представляются преждевременными», — отметили в ведомстве.

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