И сейф не спас. После выходных за городом житель Петербурга лишился золота и накоплений

К опустошенному сейфу вернулся житель Петербурга после выходных за городом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая, сообщение о вскрытой квартире в доме 6, корпус 1, по проспекту Наставников поступило в полицию Красногвардейского района накануне около четырех дня.



По предварительной информации, мужчина, который проживал в квартире, отсутствовал в ней с вечера 28 мая до обеда воскресенья. Он обнаружил, что дверь в квартиру на 5 этаже девятиэтажного дома была вскрыта, а сейф взломан. По словам заявителя, в нем были 15 золотых колец и сережек к ним в комплект, три золотых цепочки, браслет с топазами, золотая монета «Сбербанк», серьги с жемчугом и рубином, а также серебряный браслет с гранатом. Также в металлическом ящике мужчина хранил накопления — 100 тысяч рублей и тысячу евро.

