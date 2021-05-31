FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Семья лётчика Ярошенко направила Байдену прошение о его помиловании

Супруга и дочь российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену.

Как сообщает 31 мая ТАСС, по словам адвоката лётчика Алексея Тараса, в субботу «письмо было отправлено <...> на имя президента США Байдена, копия письма также была адресована госсекретарю [США Энтони] Блинкену».

«Это просто письмо насчет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене», — сказал адвокат. По его словам, в документе, который подписали жена Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина, отмечается, что он «страдает рядом заболеваний, он не может регулярно видеться со своими родственниками». Они виделись только в 2011 и 2018 годах, поскольку поездки в США дорогие и сложно получить визу. «Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки», — говорится в письме.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Впоследствии россиянина экстрадировали в США, где обвинили в контрабанде наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил летчика к 20 годам тюрьмы. 23 апреля этого года российский Минюст направил в США ходатайство о возвращении Ярошенко в Россию. В мае 2019 года Минюст США получил запрос от России о возвращении на родину летчика, в августе того же года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в очередной раз обратилась к американским властям с просьбой выдать Ярошенко, но положительного решения не было принято. До этого Трамп также отказал в помиловании.

По теме (28)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний