Семья лётчика Ярошенко направила Байдену прошение о его помиловании

Супруга и дочь российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену.



Как сообщает 31 мая ТАСС, по словам адвоката лётчика Алексея Тараса, в субботу «письмо было отправлено <...> на имя президента США Байдена, копия письма также была адресована госсекретарю [США Энтони] Блинкену».



«Это просто письмо насчет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене», — сказал адвокат. По его словам, в документе, который подписали жена Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина, отмечается, что он «страдает рядом заболеваний, он не может регулярно видеться со своими родственниками». Они виделись только в 2011 и 2018 годах, поскольку поездки в США дорогие и сложно получить визу. «Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки», — говорится в письме.

