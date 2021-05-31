В Дизельном проезде между Московском шоссе и Среднерогатинской улицей есть маленькое «море». Преодолевают его самые отчаянные автомобилисты, но не всегда.



В воскресенье там застрял каршеринговый автомобиль, сообщают 31 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

