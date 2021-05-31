Американский учёный предсказывает COVID-26 и COVID-32 и предлагает давить на Китай

Необходимо очень тщательно изучить происхождение коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию, а иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.



«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). <…> Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — цитирует 31 мая РИА Новости выступление эксперта в эфире телеканала NBC News.

