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Американский учёный предсказывает COVID-26 и COVID-32 и предлагает давить на Китай

Необходимо очень тщательно изучить происхождение коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию, а иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). <…> Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — цитирует 31 мая РИА Новости выступление эксперта в эфире телеканала NBC News.

По его словам, чтобы исследовать «возникновение вспышки», надо отправить в Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. «Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», — подчеркнул Хотез.

Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.

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