Американский учёный предсказывает COVID-26 и COVID-32 и предлагает давить на Китай

Необходимо очень тщательно изучить происхождение коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию, а иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). <…> Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — цитирует 31 мая РИА Новости выступление эксперта в эфире телеканала NBC News.
По его словам, чтобы исследовать «возникновение вспышки», надо отправить в Ухань вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. «Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», — подчеркнул Хотез.