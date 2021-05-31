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Выезд на встречную полосу привёл к страшному ДТП на Алтае: «Мазда» разбилась об автобус хлебопёков

Три человека погибли и более 10 пострадали в ДТП в Алтайском крае

Лобовое столкновение не пережили три человека, ехавшие в легковой машине. В микроавтобусе пострадали работники предприятия «Алтайхлеб».

Как сообщают ГУ МЧС и ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла 31 мая в 7 часов на 2-м километре автодороги К-04 Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново, у посёлка Казачий. По предварительной версии, 23-летний мужчина на «Мазде» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Ивеко», принадлежащим «Алтайхлебу» и перевозившим рабочих.

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Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Одиннадцать человек пострадали. Шестеро были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Пятеро получили травмы лёгкой степени тяжести, их врачи осмотрели на месте и отпустили лечиться по домам.

На месте ДТП работают полиция, ГУ МЧС и психологи.

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