Лобовое столкновение не пережили три человека, ехавшие в легковой машине. В микроавтобусе пострадали работники предприятия «Алтайхлеб».
Как сообщают ГУ МЧС и ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла 31 мая в 7 часов на
Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Одиннадцать человек пострадали. Шестеро были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Пятеро получили травмы лёгкой степени тяжести, их врачи осмотрели на месте и отпустили лечиться по домам.
На месте ДТП работают полиция, ГУ МЧС и психологи.