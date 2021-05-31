Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 мая ожидается переменная облачность, в конце дня местами возможен слабый дождь, ветер умеренный. Температура, которая ночью опускалась до 6–8 градусов, а в окрестностях до 3, днём повысится до 16–18.



Это обычная температура для конца мая (только плюс 3 ночью — всё-таки пониженная). Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает от 7 до 21 градуса тепла, облачно с прояснениями, напоминает «Яндекс». Самое холодное 31 мая выдалось в 1977 году, когда столбик термометра опустился до нуля, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 28 градусов.

