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Отдохнули? Теперь можно и погреться. В последний день весны погода в Петербурге берёт курс на лето

В Петербурге начинается потепление

Петербургская погода в этом мае любит пошутить. В очередной раз после окончания выходных нам обещают улучшение: температура начинает прибавлять по одному-два градуса в день, и к середине недели будет уже вполне по-летнему — больше 20.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 мая ожидается переменная облачность, в конце дня местами возможен слабый дождь, ветер умеренный. Температура, которая ночью опускалась до 6–8 градусов, а в окрестностях до 3, днём повысится до 16–18.

Это обычная температура для конца мая (только плюс 3 ночью — всё-таки пониженная). Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает от 7 до 21 градуса тепла, облачно с прояснениями, напоминает «Яндекс». Самое холодное 31 мая выдалось в 1977 году, когда столбик термометра опустился до нуля, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 28 градусов.

1 июня ночью до плюс 8–10, днём 17–19 градусов. А 2 июня уже плюс 19–21. И оба дня — без дождей.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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