В центре Петербурга пятнадцать человек спасают от огня шаверму

Торговый павильон, который занимает street-food заведение, загорелся вечером 30 мая в центре Петербурга. По предварительным данным, сотрудники и посетители не пострадали.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на 2-й Советской, 8, поступил на пульт дежурного незадолго до половины девятого вечера. Огонь охватил здание размером 5х10 метров, оно загорелось по всей площади.





Силами пятнадцати спасателей пожар локализовали в 20:44. В здании расположено кафе-шаверма «Караван», заведение работает круглосуточно. Пострадавших среди посетителей и сотрудников нет.

