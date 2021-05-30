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В центре Петербурга пятнадцать человек спасают от огня шаверму

В Петербурге тушат пожар на 2-й Советской улице

Торговый павильон, который занимает street-food заведение, загорелся вечером 30 мая в центре Петербурга. По предварительным данным, сотрудники и посетители не пострадали.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на 2-й Советской, 8, поступил на пульт дежурного незадолго до половины девятого вечера. Огонь охватил здание размером 5х10 метров, оно загорелось по всей площади.


Силами пятнадцати спасателей пожар локализовали в 20:44. В здании расположено кафе-шаверма «Караван», заведение работает круглосуточно. Пострадавших среди посетителей и сотрудников нет.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (5)

sektor7
Кто ещё где новости нашего города читает.
Скучно тут иногда бывает и однообразно.
lamer
Очень хорошая шавуха продается здесь: 59.969337, 30.307030
Каменноостровский/Наб. Карповки.
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