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Израиль ограничил для своих граждан выезд в Россию с 31 мая из-за коронавируса

Россия и Аргентина включены в израильский список стран с максимальным риском заражения COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещён в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает 30 мая ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав, с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. «Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве Израиля уточнили, что кроме России и Аргентины в «красном списке» по коронавирусу уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

«Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая переболевших ковидом и вакцинированных от ковид, возвращающиеся из этих стран [в Израиль], должны проходить карантин дома в соответствии с правилами Министерства здравоохранения (на 14 дней или на 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус — Прим. ред.). Это распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости ковидом в различных странах», — отметили в пресс-службе израильского Минздрава.

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