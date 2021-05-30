Израиль ограничил для своих граждан выезд в Россию с 31 мая из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещён в связи с распространением коронавируса.



Как сообщает 30 мая ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав, с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. «Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — говорится в заявлении ведомства.

