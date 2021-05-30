Фотографии 30 мая присылают читатели «Фонтанки». Чернеющее небо видят проезжающие по Западному скоростному диаметру, гуляющие в районе Парашютной улицы. У «Меги Парнас» дымит интенсивнее, с Песочной набережной, как пишут, тоже можно рассмотреть.

Три расчёта пожарных работают на Шоссейной улице в Буграх. Сообщение о возгорании поступило около семи часов вечера, на место выехала дежурная смена 147 пожарно-спасательной части Ленобласти и подразделения Санкт-Петербурга.

Как пишет 47news со ссылкой на экстренные службы, горят строительные материалы, огонь распространился на 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

