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На севере Петербурга чернеет небо. Источник дыма — областные стройматериалы

В Буграх тушат строительные материалы

Областной пожар привлёк внимание жителей Петербурга воскресным вечером. Дым от него наблюдают в северной части города.

Фотографии 30 мая присылают читатели «Фонтанки». Чернеющее небо видят проезжающие по Западному скоростному диаметру, гуляющие в районе Парашютной улицы. У «Меги Парнас» дымит интенсивнее, с Песочной набережной, как пишут, тоже можно рассмотреть.

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Три расчёта пожарных работают на Шоссейной улице в Буграх. Сообщение о возгорании поступило около семи часов вечера, на место выехала дежурная смена 147 пожарно-спасательной части Ленобласти и подразделения Санкт-Петербурга.

Как пишет 47news со ссылкой на экстренные службы, горят строительные материалы, огонь распространился на 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
если в Области - то это какой-нибудь садомик горит!
262224921
Это потомучто вы не единорос!
ash364
А пахнет пластиком.
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