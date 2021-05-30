Как сообщила «Фонтанке» Ксения 30 мая, в полицию она обратилась накануне вечером. Немногим позже, заждавшись сотрудников, опубликовала пост на странице в «ВКонтакте» с последствиями встречи. Мужчина, утверждает она, встретил её с детьми на подходе к квартире и плеснул зелёнкой. «Облил меня пока что не кислотой, но полиции надо, чтобы кислотой, а лучше, чтобы голову отрезал — тогда у них будет повод дело возбудить и хотя бы приехать не через полтора часа после вызова», — написала она.

Ксения рассказала, что с мужем развелась в конце апреля, 7 мая решение о расторжении брака вступило в силу, но тот расставаться с ней и двумя малолетними детьми активно не желает: «Думает, что я его собственность и преследует».



После эскапады с зелёнкой мужчина не задержался. Медики скорой приехали, оценили, что слизистая не задета и угрозы здоровью нет. В полиции, говорит женщина, неспешность приезда объяснили тем, что «вызовов много». По её словам, на мужа она жалуется пятый раз. Одно заявление — об отнятом телефоне — забрала сама, ещё по двум продолжается проверка, на январское в феврале ответили отказом в возбуждении дела о хулиганстве. Тогда Ксения писала, что мужчина преследует, не отдаёт вещи, засыпает оскорблениями в Интернете.



В постановлении сказано, что его искали. Неоднократно ходили в квартиру супругов на Бухарестской, откуда Ксения с детьми уже успела съехать, вызванивали по телефону, но застать лично или дистанционно не смогли.



33-летний Вадим к беседам о семье действительно не расположен. На звонок корреспондента он ответил, но, услышав вопрос, прервал разговор. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили «Фонтанке», что по факту обращения Ксении проводится проверка.

