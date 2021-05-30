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«Думает, что я его собственность». Петербурженка в пятый раз просит полицию приструнить бывшего мужа — теперь с зелёнкой на лице

Жительница Фрунзенского района Петербурга пожаловалась на бывшего мужа, плеснувшего ей в лицо зелёнку. По её словам, помощи у полиции она начала искать ещё до того, как муж обзавёлся приставкой «экс», но он неуловим.

Как сообщила «Фонтанке» Ксения 30 мая, в полицию она обратилась накануне вечером. Немногим позже, заждавшись сотрудников, опубликовала пост на странице в «ВКонтакте» с последствиями встречи. Мужчина, утверждает она, встретил её с детьми на подходе к квартире и плеснул зелёнкой.

«Облил меня пока что не кислотой, но полиции надо, чтобы кислотой, а лучше, чтобы голову отрезал — тогда у них будет повод дело возбудить и хотя бы приехать не через полтора часа после вызова», — написала она.

Ксения рассказала, что с мужем развелась в конце апреля, 7 мая решение о расторжении брака вступило в силу, но тот расставаться с ней и двумя малолетними детьми активно не желает: «Думает, что я его собственность и преследует».

После эскапады с зелёнкой мужчина не задержался. Медики скорой приехали, оценили, что слизистая не задета и угрозы здоровью нет. В полиции, говорит женщина, неспешность приезда объяснили тем, что «вызовов много». По её словам, на мужа она жалуется пятый раз. Одно заявление — об отнятом телефоне — забрала сама, ещё по двум продолжается проверка, на январское в феврале ответили отказом в возбуждении дела о хулиганстве. Тогда Ксения писала, что мужчина преследует, не отдаёт вещи, засыпает оскорблениями в Интернете.

В постановлении сказано, что его искали. Неоднократно ходили в квартиру супругов на Бухарестской, откуда Ксения с детьми уже успела съехать, вызванивали по телефону, но застать лично или дистанционно не смогли.

33-летний Вадим к беседам о семье действительно не расположен. На звонок корреспондента он ответил, но, услышав вопрос, прервал разговор. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили «Фонтанке», что по факту обращения Ксении проводится проверка.

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Комментарии (11)

Флуктуация
Отдать ему детей, чтобы не было времени бегать с зеленкой. Когда уже тетки догадаются оставлять детей папашам? Эх(
Редиска Здесь
Для сравнения: в Канаде я вызвал полицию из-за того, что сосед свою собаку отпускал гулять на моем участке. Полиция приехала, хоть и через 2 часа, провела беседу, выдала ему официальное предупреждение. Больше у меня проблем с его собакой не было.
264735301
А может тетка сама довела мужика до такого? Шантаж детьми, запрет видеться, требование завышенных алиментов и т. д.? А теперь вся такая из себя бедная...
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