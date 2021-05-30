FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Британский премьер Борис Джонсон выложил фото со своей свадьбы

Премьер-министр Великобритании с женой опубликовали фотографию после свадебной церемонии

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его супруга Кэрри Саймондс опубликовали фотографию, сделанную сразу после состоявшейся свадебной церемонии.

Как сообщает 30 мая газета The Sun, Джонсон и Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе накануне, в субботу. На снимке, сделанном в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит, молодожёны, улыбаясь, смотрят друг на друга. Саймондс одета в белое платье, её голову украшает венок из белых цветов. На Джонсоне — строгий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком, в петлице красуется белая роза.

«Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера днём, небольшая церемония прошла в Вестминстерском соборе. Пара отпразднует свадьбу с семьей и друзьями следующим летом», — говорится в заявлении официального представителя премьер-министра Великобритании.

По данным СМИ, Джонсон и Саймондс уже разослали друзьям открытки с просьбой не занимать день 30 июля 2022 года.

Как уточняет британская пресса, на вчерашней церемонии присутствовали, в соответствии с антиковидными ограничениями, всего 30 гостей, в том числе годовалый сын Джонсона и Саймондс Уилфред.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний