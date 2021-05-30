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В Петербурге женщина по старинке обратилась в СК и заставила побегать полторы сотни полицейских. Теперь общения жаждут с ней

В Петербурге в метро и ТЦ искали бомбу

Письмо в почтовом ящике, оставленное незнакомкой, заставило полицейских искать взрывчатку в торговом комплексе и петербургском метро. Послание было составлено коварно, и проверять до вечера пришлось все станции.

Как стало известно «Фонтанке» 30 мая, накануне неоднозначное письмо нашли в почтовом ящике Следственного комитета на набережной реки Мойки, ознакомились с содержанием и поставили в известность полицию. Текст предупреждал о заминировании торгового центра «Космос» и станции метро, но если ТЦ был указан точно, то информация о подземке оказалась безадресной.

Правоохранители съездили на улицу Типанова и спустились под землю, где осмотрели все станции метро. К шести часам вечера проверку, в которой задействовали почти 160 сотрудников и 28 автомобилей, закончили. Ничего взрывоопасного найдено не было.

Просмотрев камеры, удалось установить, что письмо в почтовый ящик опустила женщина, проходившая по набережной Мойки, 86/88 в шесть часов вечера пятницы. Незнакомку ищут.

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