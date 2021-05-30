Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже двух часов ночи 30 мая пожарные выехали на Товарищеский проспект, 1/1. Горела двухкомнатная квартира на первом этаже, огонь распространился на 45 из 60 квадратов.
Видео опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записях огонь, который вырывался из двух окон, и голос за кадром, который просит помочь и забрать девочку в синем и «всех троих».
Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, спасатели эвакуировали из дома 35 жильцов, среди них четверо детей. Загоревшаяся квартира также не пустовала: спасти удалось четверых мужчин. Скорые увезли их в больницу.
Силами 18 человек пожар ликвидировали в 4:46. «Проснулись от дыма в квартире и забаррикадировались на кухне, пока пожарные нас не вывели. Огромный респект и спасибо всем службам, а особенно пожарным», — пишет в комментариях Артём, отмечая, что квартира на первом — с «вечным смрадом перегара», и её обитатели мучили весь подъезд.