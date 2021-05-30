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Четверо попали в больницу после пожара на юго-востоке Петербурга. Очевидцы пытались помочь детям

Четыре человека пострадали при квартирном пожаре на Товарищеском проспекте в Петербурге

Воскресенье, 30 мая, для жителей девятиэтажки в Невском районе Петербурга началось с ночного пожара. Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе четверых детей, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже двух часов ночи 30 мая пожарные выехали на Товарищеский проспект, 1/1. Горела двухкомнатная квартира на первом этаже, огонь распространился на 45 из 60 квадратов.

Видео опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записях огонь, который вырывался из двух окон, и голос за кадром, который просит помочь и забрать девочку в синем и «всех троих».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, спасатели эвакуировали из дома 35 жильцов, среди них четверо детей. Загоревшаяся квартира также не пустовала: спасти удалось четверых мужчин. Скорые увезли их в больницу.

Силами 18 человек пожар ликвидировали в 4:46. «Проснулись от дыма в квартире и забаррикадировались на кухне, пока пожарные нас не вывели. Огромный респект и спасибо всем службам, а особенно пожарным», — пишет в комментариях Артём, отмечая, что квартира на первом — с «вечным смрадом перегара», и её обитатели мучили весь подъезд.

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