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Жителя Петербурга с набором Бонда задержали по подозрению в квартирной краже. Отход с миллионами в Кудрово попал на видео

Предполагаемого квартирного вора из Кудрово нашли в Петербурге

Житель Кировского района Петербурга отметил 43-летние в изоляторе временного содержания. Оперативники уголовного розыска поздравили его уголовным делом и спросили об имуществе на миллионы, пропавшем из квартиры в Кудрово.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 мая, предполагаемого «медвежатника» полицейские нашли накануне на проспекте Стачек. По версии следствия, в прошлом месяце он как на работу ездил в Кудрово, где присматривался к квартире и ежедневному графику 31-летней менеджера по ремонту. Результат наблюдений не заставил себя ждать.

ГУ МВД России по городу СанктПетербургу

В середине апреля женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Поднявшись после работы на 10 этаж шестнадцатиэтажки на Европейском проспекте, она с трудом открыла дверь собственной квартиры. Та встретила погромом: вещи были разбросаны, посреди комнаты пустовал сейф. Как показала ревизия, пропали деньги и украшения на 3 миллиона рублей.

«Со слов задержанного, похищенные ювелирные изделия он продал, а денежные средства успел потратить», — сообщили в МВД. Полицейский главк опубликовал видео с камер наблюдения в доме, на котором видно, как мужчина немногим позже полудня дожидается лифта, а через два часа сбегает по лестнице уже с объёмным пакетом. При обыске нашли украшения, отмычки и набор необходимого в «профессии», стилизованный под банковскую карту на имя James Bond.

В прошлом мужчины родом из Кисловодска — статьи за кражу, наркотики и побег из колонии. По данным «Фонтанки», накануне ему исполнилось 43 года, оперативники взяли его под руки ранним утром на пороге дома на проспекте Стачек, 67/3. Менеджер — не единственная, кого в апреле навещали воры. Ювелирные украшения исчезли также из двух квартир ещё в одном доме на том же Европейском проспекте. Их обокрали в один день.

«В настоящее время полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности задержанного, а также местонахождение украденного имущества», — уточнили в полиции.

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Комментарии (3)

Pilat
Т.е. полиция ничем потерпевшей не помогла?
Достаточно заявить что все потратил и с чистой совестью на зону отдыхать.
А потерпевшая...перетопчется.
Еще заработает.
Но вилки и ножи у населения конечно отберем, абы не случилось бы чего.
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