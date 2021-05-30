В середине апреля женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Поднявшись после работы на 10 этаж шестнадцатиэтажки на Европейском проспекте, она с трудом открыла дверь собственной квартиры. Та встретила погромом: вещи были разбросаны, посреди комнаты пустовал сейф. Как показала ревизия, пропали деньги и украшения на 3 миллиона рублей.



«Со слов задержанного, похищенные ювелирные изделия он продал, а денежные средства успел потратить», — сообщили в МВД. Полицейский главк опубликовал видео с камер наблюдения в доме, на котором видно, как мужчина немногим позже полудня дожидается лифта, а через два часа сбегает по лестнице уже с объёмным пакетом. При обыске нашли украшения, отмычки и набор необходимого в «профессии», стилизованный под банковскую карту на имя James Bond.



В прошлом мужчины родом из Кисловодска — статьи за кражу, наркотики и побег из колонии. По данным «Фонтанки», накануне ему исполнилось 43 года, оперативники взяли его под руки ранним утром на пороге дома на проспекте Стачек, 67/3. Менеджер — не единственная, кого в апреле навещали воры. Ювелирные украшения исчезли также из двух квартир ещё в одном доме на том же Европейском проспекте. Их обокрали в один день.



«В настоящее время полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности задержанного, а также местонахождение украденного имущества», — уточнили в полиции.

