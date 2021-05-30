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Прохладная подготовка к лету. В Петербурге солнечно, но жары придётся подождать

В Петербурге в воскресенье потеплеет до +15 градусов

В Северной столице — погодная стабильность. Под властью антициклона в городе солнечно, сухо и холоднее нормы, но заветные плюс 20 ненамного отстанут от календарного начала лета.

Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, 30 мая на погоду в Петербурге продолжает влиять антициклон, и воскресенье повторяет субботу. Небо ясное, в течение дня солнце ненадолго могут прикрыть облака, однако дождей они не принесут.

«Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — добавляет Леус. Зато температурный фон по-прежнему ниже климатического стандарта этого времени.

Ночью в городе +5…+7 градусов, днём +13…+15 при северо-восточном ветре в 3–8 м/с.

В последний день весны, который выпадет на понедельник, синоптики обещают небольшое потепление: столбик термометра подтянется на пару градусов. Также аккуратно теплеть будет на протяжении ближайших дней так, что 2 июня в прогнозах + 21.

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