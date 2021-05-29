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Первое место в группе. Россия обыграла Швейцарию в матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира. Матч в Олимпийском спортивном центре Риги 29 мая закончился со счётом 4:1.

Шайбы в ворота соперника отправили Антон Будрасов, Павел Корнаухов и Сергей Толчинский (дважды). Со стороны Швейцарии отличился Нико Хишер.

«Сборная России одерживает победу над Швейцарией 4:1 в остросюжетном матче, это была пятая игра на ЧМ-2021. Скорости, накал, дубль Толчинского. Настроение — отличное!» — прокомментировали в Федерации хоккея России.

Исход игры обеспечил России первое место в группе, но это пока не гарантирует выход в плей-офф.

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