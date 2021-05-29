Непогода пришла в российскую столицу. Судя по кадрам с улиц в Москвы, некоторые из дорог в западных районах превратились в полноводные реки.
Из-за большой нагрузки на ливневки в Солнцево разлилось собственное море, а на МКАДе заметили волны. На одной из улиц в глубокой луже обнаружили «Майбах». Скорость передвижения по городу заметно снизилась вместе с видимостью. Несмотря на выходной, в столице четырехбалльные пробки.
29 мая столичный главк МЧС разослал предупреждение о том, что до конца дня 29 мая «местами по Москве ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с».
В мэрии Москвы горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу без необходимости, быть осторожными вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.
На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды. Под особым контролем — остановки общественного транспорта и низинные места.