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В Москве гроза топит «Майбахи» и превращает МКАД в море

Непогода пришла в российскую столицу. Судя по кадрам с улиц в Москвы, некоторые из дорог в западных районах превратились в полноводные реки.

Из-за большой нагрузки на ливневки в Солнцево разлилось собственное море, а на МКАДе заметили волны. На одной из улиц в глубокой луже обнаружили «Майбах». Скорость передвижения по городу заметно снизилась вместе с видимостью. Несмотря на выходной, в столице четырехбалльные пробки.

29 мая столичный главк МЧС разослал предупреждение о том, что до конца дня 29 мая «местами по Москве ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с».

В мэрии Москвы горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу без необходимости, быть осторожными вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды. Под особым контролем — остановки общественного транспорта и низинные места.

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Комментарии (2)

Kezevo
Все бедные москали на всех роликах ни одного жигуля
lenten
А у нас теперь день сурка всю неделю.
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