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В Москве открыли первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал

В Москве начал работать 10-й вокзал для поездов дальнего следования — Восточный, сообщается 29 мая на сайте мэрии столицы. Он вошёл в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово».

«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел <...>. Помимо того что разгружается центр Москвы, одна из самых перегруженных горловин участка железной дороги Каланчевская — Курская будет пропускать большее количество других поездов. В целом это позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы», — приводит администрация Москвы слова мэра Сергея Собянина, который выступал на открытии.

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На Восточный перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

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Комментарии (2)

Alkaline
У нас зато трубу для слушания плеска волн поставили. )
McGillavry
Для разгрузки московского транспортного узла нужно просто начать уже строить дороги не только в москву и из москвы. Тем более, что во время развитого социализма все поезда восточного направления из Ленинграда спокойно следовали через Вологду...
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