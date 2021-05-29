В Москве начал работать 10-й вокзал для поездов дальнего следования — Восточный, сообщается 29 мая на сайте мэрии столицы. Он вошёл в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово».
«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел <...>. Помимо того что разгружается центр Москвы, одна из самых перегруженных горловин участка железной дороги Каланчевская — Курская будет пропускать большее количество других поездов. В целом это позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы», — приводит администрация Москвы слова мэра Сергея Собянина, который выступал на открытии.
На Восточный перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.