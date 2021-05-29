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В День рождения Петербурга мошенники залезли в карман создателю мозаик в городском метро. Профессор отдал 2,5 млн рублей

Профессор Академии художеств отдал банковским мошенникам 2,5 млн рублей

«Банковские» мошенники продолжают прозвон пожилых петербуржцев. В угрожающую сбережениям картину поверил художник, приложивший руку к созданию мозаик в метро Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне в полицию обратился 72-летний профессор Академии художеств имени Репина. В День города мужчине названивали «банковские работники» и запугивали информацией о якобы подозрительных операциях по счёту. Для обеспечения безопасности пенсионера просили перевести деньги на другие счета. Это он и выполнил, отдав мошенникам 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Потерпевший известен как художник-живописец, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Также он участвовал в создании мозаичных панно для станций метро «Озерки», «Улица Дыбенко», «Достоевская», «Крестовский остров», «Спасская».

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Комментарии (1)

igorsaltikoff
Видимо дедушка в метро не ездит, а там каждый день рассказывают, что так делать нельзя. Либо карты забрать и выдать лимитированные, либо хотя бы лимиты на снятие выставить. А лучше пусть с наличкой ходят. Если одинокие, то пусть им работники соцслужб разъясняют.
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