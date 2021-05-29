В День рождения Петербурга мошенники залезли в карман создателю мозаик в городском метро. Профессор отдал 2,5 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне в полицию обратился 72-летний профессор Академии художеств имени Репина. В День города мужчине названивали «банковские работники» и запугивали информацией о якобы подозрительных операциях по счёту. Для обеспечения безопасности пенсионера просили перевести деньги на другие счета. Это он и выполнил, отдав мошенникам 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.



Потерпевший известен как художник-живописец, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Также он участвовал в создании мозаичных панно для станций метро «Озерки», «Улица Дыбенко», «Достоевская», «Крестовский остров», «Спасская».