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На площади Труда ограждения не дали «Мазде» рухнуть в подземный переход

Автомобиль чуть не упал в подземный переход в Петербурге

Разогнавшаяся «Мазда» чуть не рухнула в подземный переход в Адмиралтейском районе Петербурга 29 мая. Авария попала на видео.

Камера запечатлела спешившую по улице Труда «Мазду». В это время с набережной Крюкова канала поворачивал «Генезис». В результате столкновения «Мазду» отбросило на ограждения пешеходного перехода. Секция забора не выдержала, но автомобилю упасть не позволила.

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших.

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
Мадза могла и не упасть . А вот этигранитные блоки - будь ударь сильнее - запросто повалятся вниз и людей в переходе раздавят. Проектировать такое надо с умом, а не тяп-ляп - держи откат
_Igor_
Два дебила.
Alex000
Любитель поехать на жёлтый нашёл любителя проскочить на жёлтый.
Времени среагировать у того было слишком мало.
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