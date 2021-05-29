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Глава «Белавиа» назвал запрет на полёты в ряд стран подлостью и желанием соседей заработать

Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец возмутился тем, что Великобритания, Франция, Литва и США запретили его перевозчику действовать на их территории, даже не дождавшись окончания расследования.

«И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да ещё, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать», — написал он в Facebook 28 марта.

У Белоруссии были большие планы по развитию Минска как крупного авиахаба. Однако после инцидента 23 мая с вынужденной посадкой Ryanair, которая позволила белорусским силовикам задержать основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу, многие авиакомпании отказались летать над территорией Белоруссии. Международная организация гражданской авиации приняла решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня.

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Комментарии (5)

Жора__
Почему они начинают говорить о демократии, как только им прижмут хвост? Пусть Луке предъявляет!
nalchik11
Пусть папу благодарят
RemyMartin
Неужели основной источник дохода таракана - политическая проституция и контрабанда иссяк?
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