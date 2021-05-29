Помогите 12-летней Зое встать на ноги

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для тяжелобольных детей.

Зоя Орлова, 12 лет.

Остеогенная саркома правой бедренной кости.

Требуется восстановительное лечение. Не хватает 197 845 руб.



«В восемь лет у дочки обнаружили остеосаркому — злокачественную опухоль на правом бедре. Раковые клетки размножались так быстро, что лечение начали безотлагательно.

Зоя перенесла пять курсов химиотерапии, а затем операцию. Врачи удалили опухоль на бедренной кости, заменили пораженный коленный сустав эндопротезом. После этого дочке назначили еще пять курсов химиотерапии. Она провела в больнице целый год. В результате болезнь отступила.



Правда, теперь Зоя может передвигаться только на костылях или в инвалидном кресле, у неё развились контрактуры — движения суставов ограничены. Дочь очень переживает из-за этого. Недавно она сказала мне, что больше всего на свете мечтает снова ходить. В Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург) Зое сделали операцию, которая улучшила подвижность суставов, но это помогло ненадолго.

Сейчас дочке необходимо этапное реабилитационное лечение. Его нужно провести в максимально сжатый срок, но для жителей Санкт-Петербурга лечение в федеральной клинике за счет средств ОМС ограничено, это значит, что часть лечения для Зои будет платной. А я хочу продолжить лечение дочери у тех же врачей, кто её оперировал. Прошу, помогите! Без медицинской помощи суставы у дочки станут еще менее подвижными и она уже никогда не сможет ходить». Наталья Орлова, Санкт-Петербург.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Зои остеогенная саркома правой бедренной кости, контрактуры правого коленного и голеностопного суставов. Ребёнку необходимо интенсивное этапное восстановительное лечение, в том числе с применением роботизированной механотерапии и индивидуальных занятий».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

