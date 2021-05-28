Волгоградский чиновник стал фигурантом уголовного дела из-за фейкового фестиваля русской культуры

Чиновники из Волгограда заплатили более полумиллиона рублей за проведение мероприятия с патриотическим уклоном, но вместо этого им предоставили ролик с записью другого события.
Как сообщается на сайте прокуратуры Волгоградской области 28 мая, после проверки, которую сотрудники надзорного органа провели совместно с УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя областного комитета по делам национальности и казачества. Его подозревают в служебном подлоге.
По предварительной версии, в середине декабря прошлого года возглавляемое им ведомство заключило контракт на проведение регионального фестиваля русской культуры с ООО «Рай-Грасс». Последнее в этот же день подписало договор с подрядчиком — «Информационным агентством Волгограда» (МАУ «ИАВ»), которому предстояло организовать указанное мероприятие.
Комитет оплатил контракт, переведя исполнителю 600 тысяч рублей. Однако оказалось, что фестиваль в итоге проведён не был. Вместо него заказчику показали видеозапись концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ.
РБК обратил внимание, что ролик до сих пор доступен на сайте «МТВ.Онлайн» («Муниципальное телевидение Волгограда», подведомственное учреждение МАУ «ИАВ») и на YouTube. На момент публикации у него 413 просмотров.
За несколько недель до его публикации «МТВ.Онлайн» анонсировало выпуск праздничного концерта ко Дню Конституции. Как отмечает «Волгоград Онлайн», стоп-кадр на превью видео с этого мероприятия практически идентичен стоп-кадру с ролика про региональный фестиваль российской культуры. Запись концерта сейчас недоступна, но в YouTube остался сюжет с анонсом его показа. Там присутствуют те же самые артисты, которые позднее появятся в видео о фестивале, выступающие с теми же номерами. По информации издания, ООО «Рай-Грасс» выступало лишь генподрядчиком мероприятия, но не занималось организацией, оставив себе 2% от контракта.
В свою очередь, главный редактор Муниципального телевидения Волгограда Николай Коробов заявил, что концерт готовился не ко Дню Конституции, а именно в рамках фестиваля. «Что касаемо обвинений в наш адрес — а где на сайте «МТВ.Онлайн» написано, что это концерт ко Дню Конституции? 16 декабря опубликован фестиваль. Там поют и казаки, и лица армянской национальности, и грузины. Каким боком этот концерт можно отнести ко Дню Конституции?» — приводит его слова РБК.