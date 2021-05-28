Волгоградский чиновник стал фигурантом уголовного дела из-за фейкового фестиваля русской культуры

Чиновники из Волгограда заплатили более полумиллиона рублей за проведение мероприятия с патриотическим уклоном, но вместо этого им предоставили ролик с записью другого события.



Как сообщается на сайте прокуратуры Волгоградской области 28 мая, после проверки, которую сотрудники надзорного органа провели совместно с УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя областного комитета по делам национальности и казачества. Его подозревают в служебном подлоге.



По предварительной версии, в середине декабря прошлого года возглавляемое им ведомство заключило контракт на проведение регионального фестиваля русской культуры с ООО «Рай-Грасс». Последнее в этот же день подписало договор с подрядчиком — «Информационным агентством Волгограда» (МАУ «ИАВ»), которому предстояло организовать указанное мероприятие.

