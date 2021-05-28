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Долги россиян по ипотеке превысили 10 трлн рублей

Задолженность россиян по ипотечным кредитам впервые в истории превысила 10 трлн рублей. Об этом 28 мая пишет Vtimes (признан иноагентом в РФ) со ссылкой на данные Центробанка.

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По состоянию на 1 мая уровень долгов граждан РФ по ипотеке достиг 10,5 трлн рублей. За месяц показатель вырос на 2,9%, по сравнению с прошлым годом — на 25,8%. При этом объем просроченных долгов составил 69,71 млрд, или 0,7% от всей суммы.

Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что россияне торопятся брать ипотеку, так как опасаются, что она подорожает еще сильнее. Кроме того, вскоре завершается программа господдержки таких займов под 6,5%.

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Комментарии (7)

Редиска Здесь
Все ждут, что рубль рухнет. Но уже давно ждут...
Trurl
Ну что тут сказать? Больше долгов - хороших и разных! Наслаждайтесь жизнью, пока не пришёл северный пушной зверёк...
Alex000
Я бы не сказал, что это плохо.
Это наполнит рынок залогового жилья в будущем, которое пойдёт с большим дисконтом.
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