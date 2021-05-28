Долги россиян по ипотеке превысили 10 трлн рублей

Задолженность россиян по ипотечным кредитам впервые в истории превысила 10 трлн рублей. Об этом 28 мая пишет Vtimes (признан иноагентом в РФ) со ссылкой на данные Центробанка.

По состоянию на 1 мая уровень долгов граждан РФ по ипотеке достиг 10,5 трлн рублей. За месяц показатель вырос на 2,9%, по сравнению с прошлым годом — на 25,8%. При этом объем просроченных долгов составил 69,71 млрд, или 0,7% от всей суммы.



Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что россияне торопятся брать ипотеку, так как опасаются, что она подорожает еще сильнее. Кроме того, вскоре завершается программа господдержки таких займов под 6,5%.