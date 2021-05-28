В Петербурге в 4 раза выросли объёмы торгов имуществом банкротов

В «Российском аукционном доме» связывают такую динамику с отменой моратория на возбуждение дел о банкротстве, падением доходов в прошлом году и распространением информации о прелестях банкротства физлиц среди россиян.

Сразу два игрока рынка торгов имуществом банкротов, «Сбер А» и «Российский аукционный дом», сообщили Фонтанке о взрывном росте объёмов предложения изъятых лотов в нынешнем году. По их данным, по сравнению с апрелем прошлого года нынешний апрель (по маю данных ещё нет) продемонстрировал четырёхкратный рост количества предложений на площадках по продаже имущества банкротов.

«Уровень жизни у людей неуклонно падает, цены растут, ряд отраслей прекратили работу или серьезно снизили объемы. Неудивительно, что число банкротов физлиц в Петербурге стремительно растет, так в 2020 году их число выросло в 1,5 раза», — подчёркивает генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

Активнее всего, по данным аналитиков, в Петербурге продаются автомобили. Недвижимость идёт следом: «Активнее всего всегда продавались и продаются на первых и повторных торгах: автотранспортные средства, коммерческие активы (помещения в хорошей локации, которые генерируют или в потенциале могут генерировать денежные потоки), земельные участки под строительство/редевелопмент, специальная техника, квартиры», — подчёркивает Ольга Желудкова, заместитель генерального директора РАД.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сходятся во мнении, что этот рынок сейчас может быть интересен для инвесторов. Но мешает рискованность сделок с имуществом банкротов.

«Во-первых, данный рынок в своём нынешнем виде ещё относительно новый. Он только формируется, и крупные инвесторы относятся к нему с известной долей осторожности. Во-вторых, высоколиквидные активы выставляются на торги по стоимости максимально близкой к рыночной, что делает их не такими уж и привлекательными. Кроме того, актив, приобретаемый на торгах, является рисковым, т.к. результаты торгов могут быть оспорены, а сделка по продаже — признана недействительной», — говорит Сергей Гаевский, управляющий партнёр адвокатского бюро «Защита».