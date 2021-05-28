Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток»

Москва и Исламабад согласовали строительство газопровода под названием «Пакистанский поток». Об этом 28 мая сообщает Министерство энергетики РФ.
О реализации газопровода «Север — Юг» страны договорились ранее, однако проект было решено переименовать в «Пакистанский поток». Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» от 16 октября 2015 года.
Это подписание, как отметил Шульгинов, позволит «в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта».