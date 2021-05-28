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Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток»

Москва и Исламабад согласовали строительство газопровода под названием «Пакистанский поток». Об этом 28 мая сообщает Министерство энергетики РФ.

О реализации газопровода «Север — Юг» страны договорились ранее, однако проект было решено переименовать в «Пакистанский поток». Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» от 16 октября 2015 года.

Это подписание, как отметил Шульгинов, позволит «в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта».

Газопровод протяжённостью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

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Комментарии (7)

Dimitry Antonov
Очень бы хотелось узнать об основных условиях этого проекта.
Danik
А можно Ленинградский поток проложить? В Ленинградскую область? Прямо от Газпрём башни!
Недалеко, дешево, никто препятствовать не будет!
Или без подвига и воровства никак?
И в России много мест, где топят дровами, в климат совсем не Пакистан!
Frank Costello
Слушайте, вы поаккуратней там с названиями🤣
Пакистанский поток, блин 🚬🚬🚬🥴
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