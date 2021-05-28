Режиссер и автор сценария «Джокера» Тодд Филлипс напишет сценарий сиквела

Режиссёр Тодд Филлипс напишет сценарий для сиквела «Джокера». Он уже подписал договор с Warner Bros. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, не уточняя, займёт ли мастер режиссёрское кресло.



Подтверждением этой информации можно считать тот факт, что о ней стало известно из портфолио юриста, ведшего сделку, — Уоррена Дерна. К слову, среди его клиентов были и другие знаменитости, такие как Зак Снайдер. В то же время корпорация Warner Bros. информацию о продолжении «Джокера» пока что не прокомментировала.

