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Режиссер и автор сценария «Джокера» Тодд Филлипс напишет сценарий сиквела

Режиссёр Тодд Филлипс напишет сценарий для сиквела «Джокера». Он уже подписал договор с Warner Bros. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, не уточняя, займёт ли мастер режиссёрское кресло.

Подтверждением этой информации можно считать тот факт, что о ней стало известно из портфолио юриста, ведшего сделку, — Уоррена Дерна. К слову, среди его клиентов были и другие знаменитости, такие как Зак Снайдер. В то же время корпорация Warner Bros. информацию о продолжении «Джокера» пока что не прокомментировала.

«Джокер» с Хоакином Фениксом — одна из самых успешных экранизаций комиксов о супергероях. После выхода картины лестница в одном из районов Нью-Йорка, где, по сюжету, танцевал главный персонаж, стала достопримечательностью. За игру в «Джокере» Хоакин Феникс получил «Оскар».

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