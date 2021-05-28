В Москве на Патриарших прудах часть барьельефа скульптурной композиции, посвящённой баснописцу Ивану Крылову, рухнула на мужчину 28 мая. Он госпитализирован с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает РИА Новости и телеграм-канал 112.
«В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу», — цитирует агентство представителя экстренных служб. Предварительной причиной инцидента называется нарушение техники безопасности.
«Рен-ТВ» уточняет, что состояние пострадавшего — крайне тяжёлое.
Памятник Крылову на Патриарших прудах был открыт 17 сентября 1976 г. Скульптурная композиция включает в себя также рельефы с персонажами 12 басен.