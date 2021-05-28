FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Отколовшаяся часть памятника Крылову придавила рабочего в Москве

Барельеф из басни упал на человека на Патриарших прудах

В Москве на Патриарших прудах часть барьельефа скульптурной композиции, посвящённой баснописцу Ивану Крылову, рухнула на мужчину 28 мая. Он госпитализирован с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает РИА Новости и телеграм-канал 112.

«В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу», — цитирует агентство представителя экстренных служб. Предварительной причиной инцидента называется нарушение техники безопасности.

«Рен-ТВ» уточняет, что состояние пострадавшего — крайне тяжёлое.

Памятник Крылову на Патриарших прудах был открыт 17 сентября 1976 г. Скульптурная композиция включает в себя также рельефы с персонажами 12 басен.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний