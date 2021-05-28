Таможенникам Пулково удалось разглядеть в коробке из-под торта ювелирные украшения. Груз на миллион пытался вывезти на родину гражданин Китая.
Северо-Западное таможенное управление
Как рассказали 28 мая в пресс-службе Пулковской таможни, пассажира рейса Петербург — Шеньжень задержали после контроля, во время которого в его багаже обнаружили шесть картонных коробках с надписью «Торт "Прага"». В них, однако, был не десерт, а 1040 единиц ювелирных изделий, среди которых были браслеты, кольца, серьги, колье, подвески и броши из драгоценных металлов, ювелирные изделия с драгоценными металлами, четки, браслеты и бусы из природного камня, а также кольца, сувенирные камни и кошельковые мыши из обработанного янтаря. Общая стоимость товаров составляет более четырех миллионов рублей.
В отношении иностранца возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Именно к ним, в частности, относится обработанный янтарь, янтарь агломерированный, гагат (черный янтарь). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.