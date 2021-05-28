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Шанс есть, нет денег. Маленькому петербуржцу требуется помощь

У Тимофея серьёзные осложнения после родовой травмы. С рождения сына родители отдают все силы и средства на его лечение и реабилитацию. Недавно мальчику сделали сложную операцию на головном мозге. Теперь ему требуется длительное восстановление и реабилитация. По словам медиков, потенциал на восстановление у Тимофея очень высокий. Только ресурсы семьи уже исчерпаны.

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Тимофей Гоптенко, 7 лет.

Резидуально-органическое поражение ЦНС. Ранний детский аутизм.

Состояние после операции. Требуется реабилитация. Не хватает — 349 488 руб.

В результате родовой травмы (внутриутробной и родовой гипоксии и шейного подвывиха) у Тимофея произошло поражение головного мозга и центральной нервной системы.

С 7 месяцев он непрерывно находился в клиниках, а в полтора года врачи диагностировали у малыша расстройство аутистического спектра. Тимофею тяжело давалось развитие речи, восприятие символов и форм окружающих его предметов.

Недавно Тимофею сделали операцию высокого риска на головном мозге по удалению арахноидальной кисты, которая росла, деформировала мозжечок, закрывала проход ликвору. По словам матери Тимофея, без этой операции он никогда бы не достиг полного функционала развития.

Теперь мальчику предстоит долгий период восстановления и реабилитации. Необходим комплексный подход: наряду с лечением и обследованиями проводятся коррекционные занятия со специалистами, включая логопеда, дефектолога, психолога и др. Но это всё стоит немалых денег, которых у семьи нет.

Родители Тимофея обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор.

«Мы очень просим вас помочь собрать нужную сумму на непрерывную реабилитацию. Врачи отмечают положительную динамику, и мы хотим подарить нашему сыночку счастливое и беззаботное детство. Ведь шансы есть», — обращаются родители мальчика.

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Комментарии (1)

Ivan Topor
Скольки этажный небоскреб там Газмяс планирует построить в дополнение к уже имеющемуся?..
Одного этажа хватило бы, чтобы всех детей в Питере вылечить.
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