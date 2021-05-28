Шанс есть, нет денег. Маленькому петербуржцу требуется помощь

С 7 месяцев он непрерывно находился в клиниках, а в полтора года врачи диагностировали у малыша расстройство аутистического спектра. Тимофею тяжело давалось развитие речи, восприятие символов и форм окружающих его предметов.

В результате родовой травмы (внутриутробной и родовой гипоксии и шейного подвывиха) у Тимофея произошло поражение головного мозга и центральной нервной системы.

Недавно Тимофею сделали операцию высокого риска на головном мозге по удалению арахноидальной кисты, которая росла, деформировала мозжечок, закрывала проход ликвору. По словам матери Тимофея, без этой операции он никогда бы не достиг полного функционала развития.



Теперь мальчику предстоит долгий период восстановления и реабилитации. Необходим комплексный подход: наряду с лечением и обследованиями проводятся коррекционные занятия со специалистами, включая логопеда, дефектолога, психолога и др. Но это всё стоит немалых денег, которых у семьи нет.



Родители Тимофея обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор.



«Мы очень просим вас помочь собрать нужную сумму на непрерывную реабилитацию. Врачи отмечают положительную динамику, и мы хотим подарить нашему сыночку счастливое и беззаботное детство. Ведь шансы есть», — обращаются родители мальчика.



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ