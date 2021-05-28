FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«Википедия» заявила о рисках стать иноагентом в России. С этим несогласны в Госдуме

В случае открытия филиала в РФ «Википедия» может быть объявлена иноагентом, заявил её представитель

«Википедия» может быть объявлена иностранным агентом и подпасть под санкции в случае открытия филиала в России. Так считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский.

«Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она становится иностранным агентом, на неё накладываются все эти санкции против иностранных агентов», — заявил Козловский, которого 28 мая цитирует «Интерфакс».

В ходе обсуждения законопроекта об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи представитель «Википедии» также подчеркнул, что она является некоммерческой организацией, российское отделение которой существует на пожертвования пользователей, а статьи составляют посетители ресурса, которые и являются владельцами размещённого контента.

При этом соавтор обсуждаемой инициативы, глава думского комитета Александр Хинштейн по этому поводу отметил, что иноагентом в России может быть признана лишь НКО, ведущая политическую деятельность.

«То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — ответил на это Козловский. Депутат не согласился с его утверждением.

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, в свою очередь, заметил, что у «Википедии» в случае подпадания под действие законопроекта могут возникнуть финансовые сложности, связанные с необходимостью содержания отделения в РФ.

«Они действительно существуют на то, что им пожертвуют, — им жертвуют либо время, либо деньги. Действительно, здесь из всех это действительно исключение», — сказал Шайхутдинов.

Депутат Хинштейн предложил продумать, как ко второму чтению законопроекта «минимизировать сложности» для энциклопедии.

Ранее сообщалось, что под действие законопроекта (так называемый «закон о приземлении») могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (Telegram, Gmail и другие), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (AliExpress, Iherb и Ikea), а также «Википедия».

Документ предлагает обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые будут взаимодействовать с госструктурами, неся при этом ответственность за нарушения российского законодательства, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей закон информации.

Александр Хинштейн заявлял, что законопроект должен быть окончательно принят уже до конца текущей сессии нижней палаты российского парламента.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний