«Википедия» заявила о рисках стать иноагентом в России. С этим несогласны в Госдуме

«Википедия» может быть объявлена иностранным агентом и подпасть под санкции в случае открытия филиала в России. Так считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский.
«Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она становится иностранным агентом, на неё накладываются все эти санкции против иностранных агентов», — заявил Козловский, которого 28 мая цитирует «Интерфакс».
В ходе обсуждения законопроекта об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи представитель «Википедии» также подчеркнул, что она является некоммерческой организацией, российское отделение которой существует на пожертвования пользователей, а статьи составляют посетители ресурса, которые и являются владельцами размещённого контента.
При этом соавтор обсуждаемой инициативы, глава думского комитета Александр Хинштейн по этому поводу отметил, что иноагентом в России может быть признана лишь НКО, ведущая политическую деятельность.
«То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — ответил на это Козловский. Депутат не согласился с его утверждением.
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, в свою очередь, заметил, что у «Википедии» в случае подпадания под действие законопроекта могут возникнуть финансовые сложности, связанные с необходимостью содержания отделения в РФ.
«Они действительно существуют на то, что им пожертвуют, — им жертвуют либо время, либо деньги. Действительно, здесь из всех это действительно исключение», — сказал Шайхутдинов.
Депутат Хинштейн предложил продумать, как ко второму чтению законопроекта «минимизировать сложности» для энциклопедии.