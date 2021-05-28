«Википедия» заявила о рисках стать иноагентом в России. С этим несогласны в Госдуме

«Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она становится иностранным агентом, на неё накладываются все эти санкции против иностранных агентов», — заявил Козловский, которого 28 мая цитирует «Интерфакс».

«Википедия» может быть объявлена иностранным агентом и подпасть под санкции в случае открытия филиала в России. Так считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский.

В ходе обсуждения законопроекта об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи представитель «Википедии» также подчеркнул, что она является некоммерческой организацией, российское отделение которой существует на пожертвования пользователей, а статьи составляют посетители ресурса, которые и являются владельцами размещённого контента.



При этом соавтор обсуждаемой инициативы, глава думского комитета Александр Хинштейн по этому поводу отметил, что иноагентом в России может быть признана лишь НКО, ведущая политическую деятельность.



«То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — ответил на это Козловский. Депутат не согласился с его утверждением.



Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, в свою очередь, заметил, что у «Википедии» в случае подпадания под действие законопроекта могут возникнуть финансовые сложности, связанные с необходимостью содержания отделения в РФ.

