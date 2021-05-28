Заброшенную часть набережной в Кронштадте превратят в прогулочную зону со смотровыми площадками и фрагментом старой лодки

Как сообщает холдинг Setl Group, на некогда заброшенном и недоступном участке береговой линии площадью более 6 тыс. кв. м появится прогулочная зона с видом на Финский залив. К июлю на территории рядом с жилыми домами возле Тулонской аллеи сформируют холмы, по форме напоминающие крепостные валы, для дополнительной защиты от холодного ветра с моря. Компания инвестировала в проект несколько десятков миллионов рублей.



По заказу холдинга работы на берегу выполняет ландшафтная компания «СпецПаркДизайн+». Специалисты сохранили исторические деревянные сваи, которые «держат» берег. По словам ландшафтных дизайнеров, сваи теперь не только исторический, но уже и природный артефакт — на их торцах выросли березы из семян, попавших в соленую морскую воду, что показывает высокую способность растений к адаптации.

