Заброшенную часть набережной в Кронштадте превратят в прогулочную зону со смотровыми площадками и фрагментом старой лодки

Как сообщает холдинг Setl Group, на некогда заброшенном и недоступном участке береговой линии площадью более 6 тыс. кв. м появится прогулочная зона с видом на Финский залив. К июлю на территории рядом с жилыми домами возле Тулонской аллеи сформируют холмы, по форме напоминающие крепостные валы, для дополнительной защиты от холодного ветра с моря. Компания инвестировала в проект несколько десятков миллионов рублей.
По заказу холдинга работы на берегу выполняет ландшафтная компания «СпецПаркДизайн+». Специалисты сохранили исторические деревянные сваи, которые «держат» берег. По словам ландшафтных дизайнеров, сваи теперь не только исторический, но уже и природный артефакт — на их торцах выросли березы из семян, попавших в соленую морскую воду, что показывает высокую способность растений к адаптации.
На берегу уже высажены липы, лиственницы, серебристые ивы и клены, разные по цвету кустарники — горные сосны, японские и березолистные спиреи. В защищенных от ветра низинах устроены деревянные смотровые площадки, скамейки, сделанные по эксклюзивному проекту из толстых дубовых плах.
Еще одним артефактом прогулочной территории сделали фрагмент киля старой лодки, выброшенный на берег во время шторма. Дизайнеры обработали киль от грибка, а после установили на одной из площадок в качестве арт-объекта — символа морского города.
Тулонская аллея — самая восточная улица Кронштадта. Пристань появилась здесь еще в 80-х годах XIX века, а к концу века к пристани проложили и пешеходную дорогу — бульвар, украшенный тополями и получивший неофициальное название Тополевая аллея.