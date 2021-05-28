Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 мая, накануне правоохранители задержали предполагаемых преступников в возрасте 46 и 50 лет. Профессиональные угонщики, отмечают в ведомстве. По данным «Фонтанки», первый живёт в пятиэтажке на Бухарестской, второй обитает в высотке на Брюсовской улице и в прошлом пару раз уже привлекался за кражу.
Зайти к нему тихо не удалось. Сопровождающие полицейских бойцы СОБР воспользовались кувалдой и ломом и попросили открыть, потому что «сейчас двери не будет». Судя по видео, слова с делом не разошлись.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Из квартир фигурантов изъяли скрутки для взлома замков дверей и замков зажигания, программатор электронных ключей, документы, шильду с номерами агрегатов автомобиля, регистрационные знаки, рации и телефоны.
По версии оперативников, двое жителей Петербурга являются членами группировки, которая специализируется на угоне автомобилей корейского производства. Предполагается, что они причастны к пропажам трёх «Хёндэ» и «Киа». Автомобили исчезали с Бассейной, Типанова, Космонавтов и Новоизмайловского проспекта с ноября прошлого года по март. По всем фактам возбуждены дела о кражах.
Подозреваемых задержали на двое суток. «Полицией приняты меры к розыску похищенных автомобилей и установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных», — добавили в ГУ МВД.