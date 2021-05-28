Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 мая, накануне правоохранители задержали предполагаемых преступников в возрасте 46 и 50 лет. Профессиональные угонщики, отмечают в ведомстве. По данным «Фонтанки», первый живёт в пятиэтажке на Бухарестской, второй обитает в высотке на Брюсовской улице и в прошлом пару раз уже привлекался за кражу.



Зайти к нему тихо не удалось. Сопровождающие полицейских бойцы СОБР воспользовались кувалдой и ломом и попросили открыть, потому что «сейчас двери не будет». Судя по видео, слова с делом не разошлись.