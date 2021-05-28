FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Ночную встречу двух водителей под камерой на Сампсониевском мосту разбирали до утра. Один уехал в больницу

В лобовом ДТП в центре Петербурга пострадал один человек

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15148954" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

«Два одиночества» встретились лоб в лоб в ночном Петербурге 28 мая. На пустой дороге они не поделили очередь при въезде на мост и мешали проезду до утра. Столкновение попало в объективы нескольких камер.

Белый Ford и черная легковая столкнулись лоб в лоб на Сампсониевском мосту в 2:39 пятницы. На записи с камер, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что черная машина ехала прямо с Финляндского проспекта, а белая съезжала на мост с Пироговской набережной. От удара «Форд» развернуло поперек дороги, а второй автомобиль вынесло на встречную полосу.

Последствия ДТП устраняли до утра. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» заснял их уже засветло. На кадрах видно, что обе машины получили серьезные повреждения передней части, а обломками усыпало несколько метров проезжей части. На месте работала машина реанимации.

В результате аварии 31-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту ДТП проводится проверка.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15148954" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Forest_loon
Уважаемая редакция ! Возьмите на работу редактора и корректора, которые владеют русским языком и преподавателя из автошколы. Съезжают с верху в низ, с моста с дороги , с проезжей части , с горы и т. д. Здесь на мост въезжают! И очереди здесь нет. Мост главная дорога ! У Форд`а три знака - уступи дорогу+ направление движения только направо и пешеходный переход. Эта "скотина" надеюсь не убила человека. Хватит смаковать ДТП , нацепили на себя СМИ отвечайте перед обществом , прочитайте хотя бы ПДД.
Сергей Федоров
В белой сидел полный неадекват. Ему похоже и досталось.
dedmoroz_5e4d8827384c2
на форде совсем ку-ку
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний