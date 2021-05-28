«Два одиночества» встретились лоб в лоб в ночном Петербурге 28 мая. На пустой дороге они не поделили очередь при въезде на мост и мешали проезду до утра. Столкновение попало в объективы нескольких камер.
Белый Ford и черная легковая столкнулись лоб в лоб на Сампсониевском мосту в 2:39 пятницы. На записи с камер, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что черная машина ехала прямо с Финляндского проспекта, а белая съезжала на мост с Пироговской набережной. От удара «Форд» развернуло поперек дороги, а второй автомобиль вынесло на встречную полосу.
Последствия ДТП устраняли до утра. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» заснял их уже засветло. На кадрах видно, что обе машины получили серьезные повреждения передней части, а обломками усыпало несколько метров проезжей части. На месте работала машина реанимации.
В результате аварии 31-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту ДТП проводится проверка.