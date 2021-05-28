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Лукашенко откроет границы для желающих привиться «Спутником V» европейцев

Александр Лукашенко готов пустить на вакцинацию жителей Польши, Литвы и Украины

Президент Белоруссии сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность помочь европейцам в борьбе с пандемией

«Мы с Путиным встречались, обсудили вопрос помощи гражданам западных государств. <...> Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно (больниц у нас хватает), чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины», — цитирует 28 мая заявление Александра Лукашенко РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия готова помочь европейцам, несмотря на то что «правительства [европейских стран] ведут себя неприлично». Лукашенко обратил внимание, что на Западе большой спрос на российский препарат от COVID-19.

Белорусский президент заверил, что вопрос открытия границ для желающих вакцинироваться сейчас прорабатывается.

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Комментарии (10)

Печенеги и половцы
Окрестина открывает двери для всех желающих привиться.
W Bons
- зачем вы посадили чужой самолёт в Минске ? - хотел привить бездомного блогера без очереди !
zorkii
Самолеты в сопровождении истребителей уже не прилетают, у ябатьки только наземные границы и остались
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