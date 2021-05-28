ЦБ отозвал лицензию у петербургского Заубер Банка за «сомнительные операции» с валютой

«Заубер Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — отмечают в Центробанке.

Как сообщает регулятор 28 мая, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, поэтому в течение последнего года к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, а также банк допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Сейчас в Заубер Банке назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк участвует в системе страхования вкладов. Это значит, что вкладчики смогут вернуть деньги в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

Заубер Банк основан в 1992 году, на базе одного из банков, входивших в систему Промстройбанка CCCР. Исторически он специализировался на обмене валюты. В 2012 году сменил собственника. Сейчас его основным акционером и председателем совета директоров является предприниматель Алексей Смолянов ( 27,16 % ). Еще 21,49 % принадлежат бизнесмену Александру Тимохину.

По данным СПАРК на 2020 год, активы банка оцениваются в 5,9 млрд рублей, комиссионные доходы составляют 136,6 млн рублей, а процентные доходы — 382 млн рублей. Основные доходы — 623 млн рублей — банк получает от операций с валютой. Для сравнения, у крупнейшего петербургского банка «Санкт-Петербург» этот показатель составляет 10,7 млрд рублей.