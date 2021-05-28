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«Фольксваген Поло» завалил «Патриота» на дороге в Угольную гавань. Есть пострадавший

Легковой автомобиль опрокинул внедорожник в Петербурге

Один человек пострадал в ДТП с «перевертышем» в Кировском районе Петербурга утром 28 мая. Два автомобиля не поделили не самую оживленную дорогу.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении дороги в Угольную гавань и Перевалочной улицы столкнулись автомобили Volkswagen Polo и УАЗ «Патриот». От удара внедорожник развернуло поперек проезжей части и опрокинуло на правый бок. Легковая с разбитой передней частью осталась стоять на перекрестке.

В результате ДТП один человек был доставлен в больницу с травмами легкой степени тяжести, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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