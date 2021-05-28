У Фургала просканировали мимику и жесты. СКР применил новейшую методику при допросе обвиняемого экс-губернатора

Следственный комитет РФ применил к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу новейшую методику проверки показаний на предмет их достоверности, просканировав его мимику и жесты. После этого следователи пришли к выводу, что бывший глава региона виновен.
Как пишет 28 мая «Коммерсантъ», комплексное психолого-лингвистическое исследование Фургала было проведено по заданию следователя по особо важным делам СКР Юрия Буртового. В течение трёх часов обвиняемому задавали более полусотни вопросов, видеопротокол был обработан с помощью специальных программ, что позволило разбить речь Фургала на отдельные фрагменты и выявить таким образом «вокальные характеристики» каждого ответа — изменение тембра, увеличение громкости, снижение скорости речи и так далее. С помощью программы, называемой в быту лицевым детектором лжи, специалисты планировали распознать, какие эмоции переживал Фургал, отвечая на тот или иной вопрос следователей: счастье, грусть, гнев, удивление, испуг, отвращение либо безразличие.
В итоге манеру общения Сергея Фургала эксперты в целом классифицировали как «речевой шаблон выступления чиновника». По их мнению, даже отвечая на вопросы следователей, он использовал «эмфатические ударения и ораторские паузы», стараясь оказать «манипулятивное речевое воздействие на собеседников», и внимательно следил при этом за их реакцией на свои слова. В то же время экспертам не понравилось отношение Фургала к обвинению в организации двух убийств и одного покушения, совершенных на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах.
Согласно их выводам, экс-губернатор попытался «дискредитировать» претензии СКР, а на конкретные вопросы отвечал «рублеными схематическими фразами». Фургал, отмечают участники исследования, ни разу не произнёс фамилии жертв преступлений, уклонялся от прямого обозначения «предмета разговора», предпочитая заменять слово «убийство» словом «обвинение», что свидетельствовало о крайней степени его волнения. В общей сложности эксперты зарегистрировали несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков, свидетельствующих, по их мнению, о неискренности Сергея Фургала.
При этом эксперты отмечают, что отсутствие общепризнанной методики оценки достоверности показаний не позволяет использовать такого рода исследования в рамках судебной экспертизы. Также данную методику не признаёт Верховный суд РФ.