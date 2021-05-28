У Фургала просканировали мимику и жесты. СКР применил новейшую методику при допросе обвиняемого экс-губернатора

Следственный комитет РФ применил к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу новейшую методику проверки показаний на предмет их достоверности, просканировав его мимику и жесты. После этого следователи пришли к выводу, что бывший глава региона виновен.



Как пишет 28 мая «Коммерсантъ», комплексное психолого-лингвистическое исследование Фургала было проведено по заданию следователя по особо важным делам СКР Юрия Буртового. В течение трёх часов обвиняемому задавали более полусотни вопросов, видеопротокол был обработан с помощью специальных программ, что позволило разбить речь Фургала на отдельные фрагменты и выявить таким образом «вокальные характеристики» каждого ответа — изменение тембра, увеличение громкости, снижение скорости речи и так далее. С помощью программы, называемой в быту лицевым детектором лжи, специалисты планировали распознать, какие эмоции переживал Фургал, отвечая на тот или иной вопрос следователей: счастье, грусть, гнев, удивление, испуг, отвращение либо безразличие.

