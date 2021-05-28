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Петербуржец выдал полцентнера тротила. Десятки артефактов пришлось подрывать

Мины и снаряды нашли в лесополосе на юге Петербурга

Житель Пушкинского района Петербурга показал полиции забытое наследство военных лет. Из леса вынесли снаряды и пару десятков миномётных мин — взорвали всё.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая, накануне утром оперативники уголовного розыска навестили 40-летнего жителя посёлка Лесное, который уже рассказывал о взрывоопасных находках. Увлечения оружием, военной техникой, тактикой и немного язычеством в своих социальных сетях он не скрывает.

Мужчина пригласил сотрудников в лес, прогулка закончилась в трёх километрах от посёлка. Там были припрятаны 25 миномётных мин разного калибра, реактивный снаряд М-28 и восемь артиллерийских снарядов. Общий вес этого добра составил чуть менее 59 кг в тротиловом эквиваленте. Силами инженерно-технического подразделения ОМОН всё найденное вывезли взрывать на полигон.

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Комментарии (2)

260563251
не хватает несколько калашей и дилинжера
260563251
ну хорошо, снаряды и мины - ок. А где остальное?
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