Петербуржец выдал полцентнера тротила. Десятки артефактов пришлось подрывать

Житель Пушкинского района Петербурга показал полиции забытое наследство военных лет. Из леса вынесли снаряды и пару десятков миномётных мин — взорвали всё.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая, накануне утром оперативники уголовного розыска навестили 40-летнего жителя посёлка Лесное, который уже рассказывал о взрывоопасных находках. Увлечения оружием, военной техникой, тактикой и немного язычеством в своих социальных сетях он не скрывает.



Мужчина пригласил сотрудников в лес, прогулка закончилась в трёх километрах от посёлка. Там были припрятаны 25 миномётных мин разного калибра, реактивный снаряд М-28 и восемь артиллерийских снарядов. Общий вес этого добра составил чуть менее 59 кг в тротиловом эквиваленте. Силами инженерно-технического подразделения ОМОН всё найденное вывезли взрывать на полигон.

