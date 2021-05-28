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На уральском заводе создадут тяжёлого робота для уличного боя

Создание тяжёлого ударного робототехнического комплекса «Штурм» начал «Уралвагонзавод»

Специалисты научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» начали работу по созданию первых опытных образцов тяжёлого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе.

Как сообщает 28 мая РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе, на УВЗ, в частности, создаётся подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3, уточнил один из собеседников агентства.

По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов «Шмель», спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса «Штурм» будут обладать высоким уровнем защиты от противотанковых средств противника.

Укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено в том числе для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

Как поясняют военные эксперты, основное назначение комплекса «Штурм» — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчётов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность. Все машины робототехнического комплекса «Штурм» предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Ну, если "Уралвагонзавод", то недрузьям(тм) можно не беспокоиться. Кроме как в твиторе писать этот робот Армата ничего больше уметь не будет. :)
kоt-obormot
СССР вот тоже все подводные лодки строил, да ядрены бонбы создавал. Где теперь этот СССР? А в нем лярдами не тырили при любом удобном случае.
265869937
Российские роботы это отдельная анекдотическая история))
А вообще, интересно знать, с кем и в каком городе воевать собрались?
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