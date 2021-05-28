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На территории Ижорских заводов в Петербурге ночью полыхал трансформатор в плавильном цехе

По повышенному номеру тушили в Петербурге пожар на территории Ижорских заводов

Два часа потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать возгорание трансформатора в одном из цехов предприятия в Колпинском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 28 мая, сообщение о пожаре на территории промзоны на проспекте Ленина, 1, в Колпино поступило в дежурную службу в 3:33 утра.

По прибытии выяснилось, что очаг возгорания находится в плавильном цехе — помещении размером 318 на 46 метров. Там загорелся трансформатор. В 4:13 ранг пожара увеличился до второго. На территорию предприятия были стянуты 16 единиц техники, огонь тушили почти 70 пожарных.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В 05:42 пожар был локализован. Подразделения работают по № 1-Бис.

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