На территории Ижорских заводов в Петербурге ночью полыхал трансформатор в плавильном цехе

Два часа потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать возгорание трансформатора в одном из цехов предприятия в Колпинском районе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 28 мая, сообщение о пожаре на территории промзоны на проспекте Ленина, 1, в Колпино поступило в дежурную службу в 3:33 утра.



По прибытии выяснилось, что очаг возгорания находится в плавильном цехе — помещении размером 318 на 46 метров. Там загорелся трансформатор. В 4:13 ранг пожара увеличился до второго. На территорию предприятия были стянуты 16 единиц техники, огонь тушили почти 70 пожарных.

