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Снимавшаяся в фильмах ужасов актриса скончалась в возрасте 30 лет

Умерла болгарская актриса Лорина Камбурова, снявшаяся в фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Известная по фильмам «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» и Doom болгарская актриса Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщил в Facebook близкий друг артистки, фотограф Геннадий Авраменко.

Незадолго до смерти у Камбуровой было диагностировано двухстороннее воспаление лёгких. Актрису госпитализировали.

Место и время её похорон пока неизвестны.

Лорина Камбурова родилась в 1991 году. Она также снималась в фильмах «Любовь и монстры», «Ночной мир», «День мертвецов: Злая кровь», «Смертельная гонка 4: Вне анархии». Кроме этого, она была вокалисткой группы Ross'N Lorina.

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