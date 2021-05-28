Известная по фильмам «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» и Doom болгарская актриса Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщил в Facebook близкий друг артистки, фотограф Геннадий Авраменко.
Незадолго до смерти у Камбуровой было диагностировано двухстороннее воспаление лёгких. Актрису госпитализировали.
Место и время её похорон пока неизвестны.
Лорина Камбурова родилась в 1991 году. Она также снималась в фильмах «Любовь и монстры», «Ночной мир», «День мертвецов: Злая кровь», «Смертельная гонка 4: Вне анархии». Кроме этого, она была вокалисткой группы Ross'N Lorina.