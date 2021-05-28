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Посмотрите, как в Петербурге на вертолёте перевозили военный истребитель

В Петербурге лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезли истребитель Су-27

В городе Пушкине (Санкт-Петербург) экипаж тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа совершил воздушную перевозку истребителя Су-27 на территорию филиала 442-го военно-клинического госпиталя Гатчины. Лётчики показали, как это выглядело.

Пресс-служба Западного военного округа

Как сообщили «Фонтанке» 28 мая в ЗВО, для выполнения задачи вертолёт Ми-26 вылетел в Пушкин с аэродрома базирования в Псковской области, преодолев более 300 км.
Полёт с грузом на внешней подвеске прошёл на высоте 150–200 м над землёй на скорости 100–150 км/ч по специально разработанному маршруту, огибая населенные пункты.

Истребитель доставили на территорию госпиталя, где он займёт место памятного экспоната. Самолёту присвоили бортовой номер, который имел военно-клинического госпиталь, входящий в состав Ленинградского военного округа до 2009 года.

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В ЗВО уточнили, что важнее всего при полёте было не раскачивать самолёт и учитывать его аэродинамические особенности. Контролировать состояние перевозимого груза экипажу помогали бортовые камеры.

Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт Ми-26 способен перевозить грузы на внешней подвеске массой до 20 тонн. Максимальная скорость составляет до 300 км/ч, дальность полета — 590 км, а с четырьмя дополнительными баками перегонная дальность увеличивается почти до 2 тыс. км.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
С максимальной скоростью напутали.
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