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В Индии арестовали блогера, который привязал своего шпица к связке шариков и отправил полетать

Индийский блогер привязал свою собаку к воздушным шарикам ради просмотров. Его арестовали за жесткое обращение с животными. Об этом 27 мая сообщает Indian Express.

Речь идёт о 32-летнем Гаураве Шарма и его шпице по кличке Доллар. Как пишет издание, видеозапись с летающей собакой появилась на его YouTube-канале, количество подписчиков которого превышает 4,15 млн.

Судя по кадрам, блогер привязал своего пса к связке накачанных гелием воздушных шариков и отправил его полетать во дворе дома. Зрители замысел не оценили, обрушившись на него с критикой.

В итоге он удалил видео со своего канала, а затем опубликовал ещё одно, в котором заверил, что во время съёмок были соблюдены все меры предосторожности. Шарма добавил, что Доллар чувствует себя хорошо, а также пообещал больше не совершать таких поступков.

Несмотря на это, блогера арестовали по заявлению, которое в полицию написали защитники животных, но позже отпустили под залог.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Да не подняли бы эти шарики собаку. Там сверху наверняка привязано было, тянули вверх за веревку. Шарики могут поднять вес, меньший весу воздуха, который они вытесняют. В данном случае - порядка 100г.
260650801
Если бы корову полетать отправил, то уже наверное линчевали бы...
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