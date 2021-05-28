Индийский блогер привязал свою собаку к воздушным шарикам ради просмотров. Его арестовали за жесткое обращение с животными. Об этом 27 мая сообщает Indian Express.



Речь идёт о 32-летнем Гаураве Шарма и его шпице по кличке Доллар. Как пишет издание, видеозапись с летающей собакой появилась на его YouTube-канале, количество подписчиков которого превышает 4,15 млн.



Судя по кадрам, блогер привязал своего пса к связке накачанных гелием воздушных шариков и отправил его полетать во дворе дома. Зрители замысел не оценили, обрушившись на него с критикой.