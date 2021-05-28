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Во Франции пройдет «тест-концерт», чтобы оценить риск массового заражения коронавирусом

В зале Берси на востоке Парижа 29 мая пройдет специальный «тест-концерт» группы Indochine. Как пишет 27 мая «Интерфакс», концерт рассчитан на пять тысяч волонтеров, сдавших негативный тест на COVID-19 и готовых не снимать маску во время шоу.

Цель такой проверки — выяснить, увеличивается ли риск заражения коронавирусом при проведении подобных массовых мероприятий, если все участники сдали негативные тесты. Специалисты будут наблюдать за состоянием пяти тысяч посетителей концерта в сравнении с еще 2,5 тыс., которые будут смотреть выступление дистанционно.

Отметим, ранее похожий концерт провела в Барселоне группа Love of Lesbian. По его итогам врачи не выявили массовых заражений коронавирусом.

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Комментарии (2)

nuga
Ну,вот и Беглов тестирует,стащив в город Евро,форумы,выставки
xepnuminu
вот же чудаки. путин в лужниках усё испытал уже.
а прежде баста аж раза два.
а про метро в маскве и питере и говорить нечего...

хе-хе.
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